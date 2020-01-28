"Манчестер Юнайтед" согласовал переход трансферной цели "Барселоны"

"Манчестер Юнайтед" близок к покупке полузащитника лиссабонского "Спортинга" Бруну Фернандеша, сообщает Record.

По сведениям издания, английский клуб договорился о трансфере игрока за 55 миллионов евро. Эта сумма может вырасти еще на 25 миллионов евро за счет бонусов. Португалец уже согласовал с манкунианцами условия контракта с зарплатой в восемь миллионов евро в год.

Ранее сообщалось, что купить Фернандеша хочет "Барселоны", чтобы задействовать его в сделке по трансферу форварда "Валенсии" Родриго Морено.

В нынешнем сезоне 25-летний Фернандеш провел за "Спортинг" 28 матчей во всех турнирах, в которых забил 15 голов и отдал 14 результативные передач

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