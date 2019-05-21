"Манчестер Юнайтед" согласовал первый летний трансфер

"Манчестер Юнайтед" в ближайшее время усилится полузащитником "Суонси" Дэниелом Джеймсом, сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, клубы согласовали трансфер 21-летнего валлийца. Сумма сделки составит 17 миллионов евро.

Джеймс является воспитанником "Халл Сити", в структуру "Суонси" он перебрался в 2014 году, за основную команду "лебедей" дебютировал в феврале 2018 года.

С тех пор хавбек забил 6 голов и сделал 10 ассистов в 39 матчах. Его стоимость оценивается в 3 миллиона евро.

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