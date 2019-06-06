"Манчестер Юнайтед" согласовал первый летний трансфер
Полузащитник "Спортинга" Бруну Фернандеш продолжит карьеру в "Манчестер Юнайтед", сообщает Daily Star.
По сведениям издания, "красные дьяволы" уже согласовали трансфер 24-летнего португальца.
Официально о сделке клуб объявит после финала Лиги Наций, который состоится 9 июня.
За хавбека "МЮ" заплатит, по разным данным, от 70 до 81 миллиона евро.
Фернандеш выступал за "Спортинг" с 2017 года, сыграл 109 матчей и забил 48 голов.
Не пропустите: "Манчестер Юнайтед" нацелился на форварда "Айнтрахта". | http://soccernews.ru
опрос
главное
Лента новостей
-
Тренер сборной Португалии: "Роналду - настоящий гений"
-
ПСЖ определился с заменой для Буффона
-
1
Официально: Неймар пропустит Кубок Америки
-
"Манчестер Юнайтед" согласовал первый летний трансфер
-
Неймар получил серьёзную травму. Его участие в Кубке Америки под вопросом
-
"Тоттенхэм" назвал "Реалу" стоимость Эриксена
-
1
В сети появилось видео с Неймаром и девушкой, обвинившей его в изнасиловании
-
Бразилия сильнее Катара и другие результаты товарищеских матчей
-
ТОП-8 футболистов, которые получат статус свободных агентов уже этим летом
-
Главные новости дня: 5 июня
-
1
Фабрегас заявил, что покупка Азара "Реалом" очень плохая новость для "Барселоны"
-
СМИ: "Реал" объявит о трансфере Азара в ближайшие часы
-
Роналду: "Рад был помочь Португалии выйти в финал Лиги наций!"
-
УЕФА назвал Роналду лучшим игроком матча Португалия - Швейцария
-
В гонке за де Лигтом остались ПСЖ и "Барселона"
-
1
Силва о хет-трике Роналду: "Мы давно привыкли к тому, что он вытворяет"
-
Йович - о переходе в "Реал": "Моя мечта сбылась"
-
1
ЦСКА хочет купить игрока "Тулузы"
-
Роналду оформил 53-й хет-трик в карьере
-
Агент Буффона: "Мой клиент не собирается завершать карьеру"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|38
|98
|2
|Ливерпуль
|38
|97
|3
|Челси
|38
|72
|4
|Тоттенхэм
|38
|71
|5
|Арсенал Лондон
|38
|70
|6
|Манчестер Юнайтед
|38
|66
|7
|Вулверхэмптон
|38
|57
|8
|Эвертон
|38
|54
|9
|Лестер Сити
|38
|52
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|38
|52
|11
|Уотфорд
|38
|50
|12
|Кристал Пэлас
|38
|49
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|38
|45
|14
|Борнмут
|38
|45
|15
|Бернли
|38
|40
|16
|Саутгемптон
|38
|39
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|38
|36
|18
|Кардифф Сити
|38
|34
|19
|Фулхэм
|38
|26
|20
|Хаддерсфилд Таун
|38
|16