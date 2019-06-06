"Манчестер Юнайтед" согласовал первый летний трансфер

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"Манчестер Юнайтед" согласовал первый летний трансфер

Полузащитник "Спортинга" Бруну Фернандеш продолжит карьеру в "Манчестер Юнайтед", сообщает Daily Star.

По сведениям издания, "красные дьяволы" уже согласовали трансфер 24-летнего португальца.

Официально о сделке клуб объявит после финала Лиги Наций, который состоится 9 июня.

За хавбека "МЮ" заплатит, по разным данным, от 70 до 81 миллиона евро.

Фернандеш выступал за "Спортинг" с 2017 года, сыграл 109 матчей и забил 48 голов.

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