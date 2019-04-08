"Манчестер Юнайтед" согласовал размер летнего трансферного бюджета

"Манчестер Юнайтед" определился с суммой, которую главный тренер команды Уле Гуннар Сульшер сможет потратить на летние трансферы.

Как сообщает The Mirror, бюджет на усиление состава превысит отметку в 230 миллионов евро.

Руководство клуба выдвинуло лишь одно условие - купить центрального защитника топ-уровня. По всей видимости, "красные дьяволы" будут выбирать между Рафаэлем Вараном ("Реал") и Калиду Кулибали ("Наполи").

Также в шорт-листе "МЮ" находятся Деклан Райс ("Вест Хэм"), Аарон Ван-Биссака ("Кристал Пэлас"), Джейдон Санчо ("Боруссия Д") и Каллум Хадсон-Одои ("Челси").

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