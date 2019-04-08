"Манчестер Юнайтед" согласовал размер летнего трансферного бюджета
"Манчестер Юнайтед" определился с суммой, которую главный тренер команды Уле Гуннар Сульшер сможет потратить на летние трансферы.
Как сообщает The Mirror, бюджет на усиление состава превысит отметку в 230 миллионов евро.
Руководство клуба выдвинуло лишь одно условие - купить центрального защитника топ-уровня. По всей видимости, "красные дьяволы" будут выбирать между Рафаэлем Вараном ("Реал") и Калиду Кулибали ("Наполи").
Также в шорт-листе "МЮ" находятся Деклан Райс ("Вест Хэм"), Аарон Ван-Биссака ("Кристал Пэлас"), Джейдон Санчо ("Боруссия Д") и Каллум Хадсон-Одои ("Челси").
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|33
|82
|2
|Манчестер Сити
|32
|80
|3
|Тоттенхэм
|32
|64
|4
|Арсенал Лондон
|32
|63
|5
|Челси
|32
|63
|6
|Манчестер Юнайтед
|32
|61
|7
|Лестер Сити
|33
|47
|8
|Вулверхэмптон
|32
|47
|9
|Эвертон
|33
|46
|10
|Уотфорд
|32
|46
|11
|Вест Хэм Юнайтед
|32
|42
|12
|Кристал Пэлас
|33
|39
|13
|Борнмут
|33
|38
|14
|Бернли
|33
|36
|15
|Ньюкасл Юнайтед
|33
|35
|16
|Брайтон & Хоув Альбион
|31
|33
|17
|Саутгемптон
|32
|33
|18
|Кардифф Сити
|32
|28
|19
|Фулхэм
|33
|17
|20
|Хаддерсфилд Таун
|33
|14