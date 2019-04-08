"Манчестер Юнайтед" согласовал размер летнего трансферного бюджета

Теги манчестер юнайтедуле гуннар сульшеррафаэль варанкалиду кулибалиджейдон санчокаллум хадсон-одои

"Манчестер Юнайтед" согласовал размер летнего трансферного бюджета

"Манчестер Юнайтед" определился с суммой, которую главный тренер команды Уле Гуннар Сульшер сможет потратить на летние трансферы.

Как сообщает The Mirror, бюджет на усиление состава превысит отметку в 230 миллионов евро.

Руководство клуба выдвинуло лишь одно условие - купить центрального защитника топ-уровня. По всей видимости, "красные дьяволы" будут выбирать между Рафаэлем Вараном ("Реал") и Калиду Кулибали ("Наполи").

Также в шорт-листе "МЮ" находятся Деклан Райс ("Вест Хэм"), Аарон Ван-Биссака ("Кристал Пэлас"), Джейдон Санчо ("Боруссия Д") и Каллум Хадсон-Одои ("Челси").

Не пропустите: "Манчестер Юнайтед" нацелился на игрока, которого зимой упустил ПСЖ. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Этот парень рос на игре Балотелли и забил 5 голов в 5 матчах за "Юве"! Рассказываем невероятную историю Мойзе Кена

Этот парень рос на игре Балотелли и забил 5 голов в 5 матчах за "Юве"! Рассказываем невероятную историю Мойзе Кена

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 33 82
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 32 80
3 Тоттенхэм Тоттенхэм 32 64
4 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 32 63
5 Челси Челси 32 63
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 32 61
7 Лестер Сити Лестер Сити 33 47
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 32 47
9 Эвертон Эвертон 33 46
10 Уотфорд Уотфорд 32 46
11 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 32 42
12 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 33 39
13 Борнмут Борнмут 33 38
14 Бернли Бернли 33 36
15 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 33 35
16 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 31 33
17 Саутгемптон Саутгемптон 32 33
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 32 28
19 Фулхэм Фулхэм 33 17
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 33 14
Полная таблица

топ-5 тегов