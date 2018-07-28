"Манчестер Юнайтед" согласовал с "Челси" трансфер Виллиана

"Манчестер Юнайтед" согласовал трансфер вингера лондонского "Челси" Виллиана, информирует Tuttosport.

По сведениям издания, трансфер бразильца обойдется "красным дьяволам" в 75 миллионов евро. В подписании 29-летнего игрока "аристократов" был лично заинтересован главный тренер манкунианцев Жозе Моуринью.

В прошлом сезоне Виллиан забил 13 мячей и сделал 12 результативных передач в 55 матчах за "Челси".

Напомним, "Манчестер Юнайтед" нацелился на ключевого хавбека "Баварии". | soccernews.ru