"Манчестер Юнайтед" согласовал с "Челси" трансфер Виллиана

2 Теги челсиманчестер юнайтеджозе моуриньювиллиан

"Манчестер Юнайтед" согласовал с "Челси" трансфер Виллиана"Манчестер Юнайтед" согласовал трансфер вингера лондонского "Челси" Виллиана, информирует Tuttosport.

По сведениям издания, трансфер бразильца обойдется "красным дьяволам" в 75 миллионов евро. В подписании 29-летнего игрока "аристократов" был лично заинтересован главный тренер манкунианцев Жозе Моуринью.

В прошлом сезоне Виллиан забил 13 мячей и сделал 12 результативных передач в 55 матчах за "Челси".

Напомним,  "Манчестер Юнайтед" нацелился на ключевого хавбека "Баварии". | soccernews.ru

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