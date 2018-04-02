"Манчестер Юнайтед" согласовал с Де Хеа условия нового контракта

Вратарь "Манчестер Юнайтед" Давид Де Хеа в ближайшее время продлит соглашение с клубом.

Как сообщает Sportsmole, испанец заключит с клубом пятилетний контракт с зарплатой в 400 тысяч евро в неделю.

Напомним, что ранее ходило множество слухов о возможном трансфере Де Хеа в "Реал".

Читайте также: "Манчестер Юнайтед" готов обменять Де Хеа на Роналду. | http://soccernews.ru