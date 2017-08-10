"Манчестер Юнайтед" согласовал с Орье условия личного контракта

Защитник ПСЖ Серж Орье может до закрытия летнего трансферного окна перейти в "Манчестер Юнайтед".

Как сообщает Eurosport, "красные дьяволы" уже согласовали с 24-летним ивуарийцем условия пятилетнего контракта. Теперь клубам предстоит договориться о сумме сделки.

Ранее стало известно, что ПСЖ оценивает Орье, на которого также претендует "Челси", в 30 миллионов евро. | http://soccernews.ru