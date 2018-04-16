"Манчестер Юнайтед" согласовал с "Шахтером" трансфер Фреда

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"Манчестер Юнайтед" согласовал с "Шахтером" трансфер Фреда

Хавбек "Шахтера" Фред близок к переходу в "Манчестер Юнайтед".

Как сообщают украинские СМИ, стороны достигли договоренности по трансферу бразильца за 50 миллионов евро.

Отметим, что "МЮ" выиграл борьбу за Фреда у "Манчестер Сити".

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