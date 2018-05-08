"Манчестер Юнайтед" согласовал свое первое летнее приобретение за 108 миллионов евро

"Манчестер Юнайтед" уже согласовал свое первое летнее приобретение, информирует The Sun.

Так, по сведениям издания, "красные дьяволы" договорились с римским "Лацио" по трансферу полузащитника Сергея Милинковича-Савича. За 23-летнего хавбека "орлов" "Юнайтед" заплатит 108 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Милинкович-Савич забил 13 мячей и сделал 9 результативных передач в 46 матчах за "Лацио".

Напомним, "Adidas" представил третий комплект игровой формы "Манчестер Юнайтед" на сезон 2018/2019. | soccernews.ru