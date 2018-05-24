"Манчестер Юнайтед" согласовал свой первый летний трансфер стоимостью 50 миллионов евро

"Манчестер Юнайтед" согласовал свое первое летнее приобретение, информирует сайт итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Так, по сведениям источника, игроком "красных дьяволов" станет полузащитник донецкого "Шахтера" Фред. За 25-летнего хавбека "горняков" "Юнайтед" заплатит 50 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Фред забил 4 мяча и сделал 7 результативных передач в 37 матчах за "Шахтер".

Напомним, "Манчестер Юнайтед" может усилить атаку форвардом "Ювентуса". | soccernews.ru