"Манчестер Юнайтед" согласовал трансфер 16-летнего таланта
"Манчестер Юнайтед" близок к подписанию нападающего "Сандерленда" Джо Хагилла, сообщает The Guardian.
По сведениям издания, клубы уже договорились об условиях сделки и теперь ждут разрешения от АПЛ на трансфер несовершеннолетнего игрока.
16-летний форвард также был интересен "Арсеналу", "Тоттенхэму", "Вулверхэмптону" и "Лидсу", однако "МЮ" оказался проворнее конкурентов.
В составе молодёжных команд "Сандерленда" Хагилл забил 3 гола в 7 матчах.
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|Манчестер Юнайтед
|27
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|Арсенал Лондон
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