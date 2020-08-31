"Манчестер Юнайтед" согласовал трансфер Донни ван де Бека
"Манчестер Юнайтед" договорился о переходе полузащитника амстердамского "Аякса" Донни ван де Бека, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем Twitter.
Сумма трансфера составит 40 миллионов евро. За счет бонусов сумма сделки может вырасти еще на несколько миллионов евро. "Аякс" принял предложение манкунианцев без торга.
Ранее сообщалось, что ван де Беком интересуется "Барселона" по просьбе нового главного тренера Рональда Кумана.
В минувшем сезоне 23-летний ван де Бек провел за "Аякс" 37 матчей во всех турнирах, забил 10 голов и отдал 11 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.
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|Вулверхэмптон
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|36
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|16
|Борнмут
|27
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|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
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|24
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