"Манчестер Юнайтед" согласовал трансфер форварда "Лиона"

Нападающий "Лиона" Мусса Дембеле близок к переходу в "Манчестер Юнайтед".

Как сообщает Manchester Evening News, клубы достигли договоренности о трансфере футболиста за 70 миллионов евро.

Напомним, что "Лион" хочет продать нескольких футболистов, чтобы выручить деньги в условиях кризиса из-за пандемии коронавируса.

Дембеле выступает за "Лион" с лета 2018 года. В этом сезоне он провел 42 игры, в которых забил 22 гола и отдал 7 ассистов.

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