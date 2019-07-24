"Манчестер Юнайтед" согласовал трансфер хавбека "Лацио" за 80 миллионов евро



Сербский полузащитник "Лацио" Сергей Милинкович-Савич перейдет в "Манчестер Юнайтед", сообщает La Gazzetta dello Sport.

По сведениям издания, английский клуб согласовал трансфер хавбека. С учетом бонусов манкунианцы заплатят за футболиста порядка 80 миллионов. Милинкович-Савич подпишет с "МЮ" пятилетний контракт. Его зарплата составит 6-7 миллионов евро в год.

В минувшем сезоне 24-летний Милинкович-Савич провел за "Лацио" 41 матч во всех турнирах, в которых забил семь голов и отдал три результативные передачи. Его контракт с римским клубом действует до лета 2023 года. В сборную Сербии хавбек вызывается с 2017 года и провел за нее 12 матчей.

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