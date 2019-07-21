"Манчестер Юнайтед" согласовал трансфер Магуайра

Защитник "Лестера" Харри Магуайр, судя по всему, продолжит карьеру в "Манчестер Юнайтед".

Как сообщает Bleacher Report, "красные дьяволы" уже согласовали покупку 26-летнего футболиста. Стоимость трансфера составит 89 миллионов евро.

Соглашение игрока с "Лестером" действует до лета 2023 года. В прошлом сезоне Магуайр провел 32 матча и забил три гола.

Напомним, что ранее интерес к Магуайру также проявлял "Манчестер Сити".

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