"Манчестер Юнайтед" согласовал трансфер Матича

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"Манчестер Юнайтед" согласовал трансфер Матича

Хавбек лондонского "Челси" Неманья Матич, скорее всего, продолжит карьеру в "Манчестер Юнайтед", сообщает The Guardian.

По сведениям издания, "красные дьяволы" уже согласовали трансфер 28-летнего серба. Сумма сделки составит 45,5 миллионов евро.

Сам Матич по контракту с "МЮ" будет зарабатывать более девяти миллионов евро в год. Ожидается, что переход состоится до конца этой недели.

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