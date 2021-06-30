"Манчестер Юнайтед" согласовал трансфер Санчо

Вингер дортмундской "Боруссии" Джейдон Санчо в шаге от перехода в "Манчестер Юнайтед".

По сведениям журналиста Фабрицио Романо, "МЮ" договорился о трансфере футболиста за 85 миллионов евро, за счет бонусов сумма может вырасти до 95 миллионов.

Отмечается, что с самим игроком был согласован контракт до 2026 года.

В минувшем сезоне на счету Санчо 16 голов и 18 ассистов в 42 матчах.

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