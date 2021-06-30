"Манчестер Юнайтед" согласовал трансфер Санчо

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"Манчестер Юнайтед" согласовал трансфер Санчо

Вингер дортмундской "Боруссии" Джейдон Санчо в шаге от перехода в "Манчестер Юнайтед".

По сведениям журналиста Фабрицио Романо, "МЮ" договорился о трансфере футболиста за 85 миллионов евро, за счет бонусов сумма может вырасти до 95 миллионов.

Отмечается, что с самим игроком был согласован контракт до 2026 года.

В минувшем сезоне на счету Санчо 16 голов и 18 ассистов в 42 матчах.

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Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

Жалко,конечно... Так хотелось видеть сего парня в Ливере или Челси,на худой конец в Реале или хоть Барсе гнома ... Но,как и другие игроки современного поколения , у которых золотой телёнок - главная ценность , дурачок попёрся в судейский бестрофейный мешок АПЛ ... Несомненно,абсолютное отсутствие идеологически правильного воспитания молодёжи приводит к таким последствиям ... Барса Лео - посмотрите на неё и всё поймёте ... А кто не поймёт , тот сгинет в небытие ... Мда...Visca El Barca!

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