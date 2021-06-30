"Манчестер Юнайтед" согласовал трансфер Санчо
Вингер дортмундской "Боруссии" Джейдон Санчо в шаге от перехода в "Манчестер Юнайтед".
По сведениям журналиста Фабрицио Романо, "МЮ" договорился о трансфере футболиста за 85 миллионов евро, за счет бонусов сумма может вырасти до 95 миллионов.
Отмечается, что с самим игроком был согласован контракт до 2026 года.
В минувшем сезоне на счету Санчо 16 голов и 18 ассистов в 42 матчах.
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|Команда
|М
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|Ливерпуль
|27
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|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
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|7
|Шеффилд Юнайтед
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|Арсенал Лондон
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|Бернли
|27
|37
|11
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|27
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|Саутгемптон
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|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
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|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
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|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
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|19
|Уотфорд
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|Норвич Сити
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|18