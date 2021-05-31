"Манчестер Юнайтед" согласовал трансфер вратаря сборной Англии

Фото: инстаграм Тима Хитона/Автор неизвестен

Вратарь "Астон Виллы" Том Хитон перейдет в "Манчестер Юнайтед", сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

По сведениям источника, в ближайшее время голкипер пройдет медицинское обследование в стане манкунианцев. Сумма трансфера не разглашается. Хитон подпишет контракт до лета 2023 года.

35-летний Хитон является воспитанником "Манчестер Юнайтед", но за манкунинцев не провел ни одного матча. В минувшем сезоне голкипер не провел за "Астон Виллу" ни одного матча. В сборную Англии он вызывается с 2016 года, сыграл 3 матча и пропустил 4 гола.

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