"Манчестер Юнайтед" согласовал трансфер защитника сборной Бразилии

Бразильский защитник "Порту" Алекс Теллес перейдет в "Манчестер Юнатед", сообщает журналист Фабрицио Романо в своем Twitter.

По данным источника, стороны договорились о переходе футболиста. Ожидается, что он трансфере будет объявлено в ближайшее время.

27-летний Теллес выступает за "Порту" с 2016 года. Всего он провел за португальский клуб 195 матчей во всех турнирах, забил 26 голов и отдал 57 результативных передач. За сборную Бразилии сыграл 1 матч.

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