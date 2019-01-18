"Манчестер Юнайтед" согласовал условия нового контракта с одним из лидеров клуба

"Манчестер Юнайтед" договорился с Антони Мартиалем о новом соглашении.

Как сообщает Sky Sports, 23-летний француз согласился поставить подпись под пятилетним договором.

Мартиаль выступает за "МЮ" с 2015 года. В этом сезоне он провел 23 игры, забил 9 голов и отдал 1 ассист.

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