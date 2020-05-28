"Манчестер Юнайтед" сохраняет интерес к форварду "Лейпцига" Вернеру

"Манчестер Юнайтед" продолжает интересоваться нападающим "РБ Лейпциг" Тимо Вернером, передает ESPN.

По данным источника, главный тренер "красных дьяволов" Оле-Гуннар Сульшер ищет подходящего игрока для усиления атаки, и Вернер отлично подходит на эту роль.

Однако в "МЮ" уверены, что если "Ливерпуль" предложит футболисту соглашение, он выберет его в следующее трансферное окно.

В нынешнем сезоне 24-летний Вернер провел за "РБ Лейпциг" 38 матчей во всех турнирах, забил 30 голов и отдал 12 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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