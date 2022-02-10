"Манчестер Юнайтед" сохраняет интерес к Луису Энрике

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"Манчестер Юнайтед" сохраняет интерес к Луису Энрике

Фото твиттер SPORF

Наставник сборной Испании Луис Энрике остаётся в шорт-листе "Манчестер Юнайтед", сообщает ESPN.

По информации источника, руководство "красных дьяволов" считает, что испанец сможет вернуть успех клубу за счёт своего опыта и технических характеристик.

Также "МЮ" рассматривает кандидатуры Маурисио Почеттино (ПСЖ) и Эрика тен Хага ("Аякс").

51-летний Энрике связан с Королевской испанской футбольной федерацией контрактом до конца текущего года.

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