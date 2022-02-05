"Манчестер Юнайтед" составил шорт-лист полузащитников на усиление летом

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"Манчестер Юнайтед" составил шорт-лист полузащитников на усиление летом

Фото: инстаграм Райса\Автор неизвестен

"Манчестер Юнайтед" составил список кандидатов на усиление позиции опорного полузащитника в летнее трансферное окно, сообщает ESPN

По информации источника, в этот список попали Деклан Райс из "Вест Хэма", Кэлвин Филлипс из "Лидса" и Амаду Айдара из "РБ Лейпциг". Примечательно, что первые два футболиста выступают в сборной Англии.

Отмечается, что "Вест Хэм" не продаст Райса дешевле 100 миллионов фунтов. А Филлипс может отказаться от перехода в "МЮ" из-за того, что между "Лидсом" и "Юнайтед" существует принципиальное соперничество.

Сообщается, что в общем в шорт-лист "красных дьяволов" входят более 15 футболистов. Однако переговоры будут вестись тогда, когда претендентов останется три.

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