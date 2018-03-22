"Манчестер Юнайтед" создаст женскую команду

"Манчестер Юнайтед" со следующего сезона создаст профессиональную женскую команду.

Напомним, что "красные дьяволы" были единственной командой АПЛ, не имеющей представительниц в женской лиге.

"Женская команда "Манчестер Юнайтед" должна строиться на тех же принципах, что и мужская, предлагая футболистам своей академии путь на высший уровень футбола внутри клуба", - приводят СМИ слова исполнительного директора "Манчестер Юнайтед" Эда Вудворда.

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