"Манчестер Юнайтед" создаст женскую команду

Теги манчестер юнайтед

"Манчестер Юнайтед" создаст женскую команду"Манчестер Юнайтед" со следующего сезона создаст профессиональную женскую команду.

Напомним, что "красные дьяволы" были единственной командой АПЛ, не имеющей представительниц в женской лиге.

"Женская команда "Манчестер Юнайтед" должна строиться на тех же принципах, что и мужская, предлагая футболистам своей академии путь на высший уровень футбола внутри клуба", - приводят СМИ слова исполнительного директора "Манчестер Юнайтед" Эда Вудворда.

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Команда М О
1 Манчестер Сити 30 81
2 Манчестер Юнайтед 30 65
3 Ливерпуль 31 63
4 Тоттенхэм 30 61
5 Челси 30 56
6 Арсенал Лондон 30 48
7 Бернли 30 43
8 Лестер Сити 30 40
9 Эвертон 31 40
10 Борнмут 31 36
11 Уотфорд 31 36
12 Брайтон & Хоув Альбион 30 34
13 Ньюкасл Юнайтед 30 32
14 Суонси Сити 30 31
15 Хаддерсфилд Таун 31 31
16 Кристал Пэлас 31 30
17 Вест Хэм Юнайтед 30 30
18 Саутгемптон 30 28
19 Сток Сити 31 27
20 Вест Бромвич Альбион 31 20
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