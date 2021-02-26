"Манчестер Юнайтед" сразится с "Миланом" и другие пары 1/8 финала Лиги Европы

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"Манчестер Юнайтед" сразится с "Миланом" и другие пары 1/8 финала Лиги Европы

Стали известны все пары 1/8 финала Лиги Европы. Они определились в ходе сегодняшней жеребьёвки в штаб-квартире УЕФА.

"Аякс" – "Янг Бойз"

"Динамо" (Киев) – "Вильярреал"

"Рома" – "Шахтёр"

"Олимпиакос" – "Арсенал"

"Динамо" (Загреб) – "Тоттенхэм"

"Манчестер Юнайтед" – "Милан"

"Славия" (Прага) – "Рейнджерс"

"Гранада" – "Молде"

Матчи 1/8 финала Лиги Европы состоятся 11 и 18 марта. Финал турнира пройдёт 26 мая в польском Гданьске.

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