"Манчестер Юнайтед" стал автором уникального достижения

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"Манчестер Юнайтед" стал автором уникального достижения

"Манчестер Юнайтед" в очередной раз переписал историю английской Премьер-лиги.

Первый гол "красных дьяволов" в ворота "Норвича" в воскресном матче стал для команды 2000-м в рамках АПЛ.

Автором юбилейного взятия ворот стал полузащитник Скотт Мактоминей.

"МЮ" - первый клуб, которому покорилась отметка в 2000 забитых мячей в Премьер-лиге.

Не пропустите: Каррагер высказался о перспективах "Манчестер Юнайтед" в этом сезоне. | http://soccernews.ru
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