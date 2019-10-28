"Манчестер Юнайтед" стал автором уникального достижения
"Манчестер Юнайтед" в очередной раз переписал историю английской Премьер-лиги.
Первый гол "красных дьяволов" в ворота "Норвича" в воскресном матче стал для команды 2000-м в рамках АПЛ.
Автором юбилейного взятия ворот стал полузащитник Скотт Мактоминей.
"МЮ" - первый клуб, которому покорилась отметка в 2000 забитых мячей в Премьер-лиге.
Не пропустите: Каррагер высказался о перспективах "Манчестер Юнайтед" в этом сезоне. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|10
|28
|2
|Манчестер Сити
|10
|22
|3
|Лестер Сити
|10
|20
|4
|Челси
|10
|20
|5
|Арсенал Лондон
|10
|16
|6
|Кристал Пэлас
|10
|15
|7
|Манчестер Юнайтед
|10
|13
|8
|Шеффилд Юнайтед
|10
|13
|9
|Борнмут
|10
|13
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|10
|13
|11
|Тоттенхэм
|10
|12
|12
|Вулверхэмптон
|10
|12
|13
|Бернли
|10
|12
|14
|Брайтон & Хоув Альбион
|10
|12
|15
|Астон Вилла
|10
|11
|16
|Эвертон
|10
|10
|17
|Ньюкасл Юнайтед
|10
|9
|18
|Саутгемптон
|10
|8
|19
|Норвич Сити
|10
|7
|20
|Уотфорд
|10
|5