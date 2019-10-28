"Манчестер Юнайтед" стал автором уникального достижения

"Манчестер Юнайтед" в очередной раз переписал историю английской Премьер-лиги.

Первый гол "красных дьяволов" в ворота "Норвича" в воскресном матче стал для команды 2000-м в рамках АПЛ.

Автором юбилейного взятия ворот стал полузащитник Скотт Мактоминей.

"МЮ" - первый клуб, которому покорилась отметка в 2000 забитых мячей в Премьер-лиге.

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