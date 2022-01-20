"Манчестер Юнайтед" стал автором уникального достижения в АПЛ

Фото твиттер "Манчестер Юнайтед"

"Манчестер Юнайтед" добыл 300-ю гостевую победу в истории английской Премьер-лиги.

Юбилейным для "красных дьяволов" стал выигранный перенесённый матч 17-го тура АПЛ против "Брентфорда" (3:1).

Как сообщает Opta, "МЮ" стал первой командой в истории турнира с 300 победами на выезде.

Ближайшие преследователи "Юнайтед" - "Челси" (259), "Арсенал" (246), "Ливерпуль" (239) и "Манчестер Сити" (188).

Не пропустите: "Тоттенхэм" установил рекорд АПЛ. | http://soccernews.ru