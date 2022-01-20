"Манчестер Юнайтед" стал автором уникального достижения в АПЛ
Фото твиттер "Манчестер Юнайтед"
"Манчестер Юнайтед" добыл 300-ю гостевую победу в истории английской Премьер-лиги.
Юбилейным для "красных дьяволов" стал выигранный перенесённый матч 17-го тура АПЛ против "Брентфорда" (3:1).
Как сообщает Opta, "МЮ" стал первой командой в истории турнира с 300 победами на выезде.
Ближайшие преследователи "Юнайтед" - "Челси" (259), "Арсенал" (246), "Ливерпуль" (239) и "Манчестер Сити" (188).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18