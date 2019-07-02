"Манчестер Юнайтед" стал фаворитом в борьбе за Магуйара
"Манчестер Юнайтед" по-прежнему хочет купить защитника "Лестера" Харри Магуайра, сообщает Sky Sports.
По сведениям издания, манкунианцы намерены приобрести футболиста в летнее трансферное окно и увеличили свое предложение до 78 миллионов евро. Таким образом, "МЮ" стал фаворитом в борьбе за игрока, опередив "Манчестер Сити". Впрочем, этой суммы может оказаться недостаточно. Ранее сообщалось, что "Лестер" хочет получить за Магуайра 101 миллион евро, а также еще 12 миллионов в виде бонусов.
В минувшем сезоне 26-летний Магуайр провел за "Лестер" 32 матча во всех турнирах, в которых забил 3 гола. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|38
|98
|2
|Ливерпуль
|38
|97
|3
|Челси
|38
|72
|4
|Тоттенхэм
|38
|71
|5
|Арсенал Лондон
|38
|70
|6
|Манчестер Юнайтед
|38
|66
|7
|Вулверхэмптон
|38
|57
|8
|Эвертон
|38
|54
|9
|Лестер Сити
|38
|52
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|38
|52
|11
|Уотфорд
|38
|50
|12
|Кристал Пэлас
|38
|49
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|38
|45
|14
|Борнмут
|38
|45
|15
|Бернли
|38
|40
|16
|Саутгемптон
|38
|39
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|38
|36
|18
|Кардифф Сити
|38
|34
|19
|Фулхэм
|38
|26
|20
|Хаддерсфилд Таун
|38
|16