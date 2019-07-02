"Манчестер Юнайтед" стал фаворитом в борьбе за Магуйара

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"Манчестер Юнайтед" стал фаворитом в борьбе за Магуйара

"Манчестер Юнайтед" по-прежнему хочет купить защитника "Лестера" Харри Магуайра, сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, манкунианцы намерены приобрести футболиста в летнее трансферное окно и увеличили свое предложение до 78 миллионов евро. Таким образом, "МЮ" стал фаворитом в борьбе за игрока, опередив "Манчестер Сити". Впрочем, этой суммы может оказаться недостаточно. Ранее сообщалось, что "Лестер" хочет получить за Магуайра 101 миллион евро, а также еще 12 миллионов в виде бонусов.

В минувшем сезоне 26-летний Магуайр провел за "Лестер" 32 матча во всех турнирах, в которых забил 3 гола. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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