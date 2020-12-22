"Манчестер Юнайтед" стал очередным претендентом на Алабу

"Манчестер Юнайтед" проявляет интерес к австрийскому защитнику мюнхенской "Баварии" Давиду Алабе, сообщает AS.

По сведениям издания, английский клуб намерен подписать футболиста в летнее трансферное окно, когда он станет свободным агентом. Таким образом, манкунианцы могут заполучить австрийца бесплатно.

Ранее сообщалось, что Алаба хочет получить пятилетний контракт на общую сумму в 125 миллионов евро. Впрочем, затем он согласился снизить требования до 75 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 28-летний Алаба провел за "Баварию" 18 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал одну результативную передачу.

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