"Манчестер Юнайтед" стал очередным претендентом на Алабу

Теги манчестер юнайтедбавария мюнхендавид алабатрансферы

"Манчестер Юнайтед" стал очередным претендентом на Алабу

"Манчестер Юнайтед" проявляет интерес к австрийскому защитнику мюнхенской "Баварии" Давиду Алабе, сообщает AS.

По сведениям издания, английский клуб намерен подписать футболиста в летнее трансферное окно, когда он станет свободным агентом. Таким образом, манкунианцы могут заполучить австрийца бесплатно.

Ранее сообщалось, что Алаба хочет получить пятилетний контракт на общую сумму в 125 миллионов евро. Впрочем, затем он согласился снизить требования до 75 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 28-летний Алаба провел за "Баварию" 18 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал одну результативную передачу.

Не пропустите: Алаба определился с четырьми клубами, в которых готов продолжить карьеру. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Агент бразильца Пепе отреагировал на интерес "Зенита"

Агент бразильца Пепе отреагировал на интерес "Зенита"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов