"Манчестер Юнайтед" стал очередным претендентом на Хадсона-Одои
"Манчестер Юнайтед" проявляет интерес к нападающему "Челси" Каллуму Хадсону-Одои, сообщает Daily Mail.
По сведениям издания, манкунианцы намерены приобрести футболиста в летнее трансферное окно. "Челси" оценивает форварда не менее, чем в 40 миллионов евро. Контракт игрока с лондонцами истекает летом 2020 года.
Ранее сообщалось, что Хадсоном-Одои также интересуются ПСЖ, дортмундская "Боруссия" и "Ливерпуль".
В нынешнем сезоне 18-летний Хадсон-Одои провел за "Челси" 24 матча во всех турнирах, забил шесть голов и отдал шесть результативных передач.
Не пропустите: Санчо - лучший молодой игроком мира по версии Goal.com, Винисиус и Хадсон-Одои в тройке. | http://soccernews.ru
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Анонс главных событий 24 марта
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|31
|76
|2
|Манчестер Сити
|30
|74
|3
|Тоттенхэм
|30
|61
|4
|Арсенал Лондон
|30
|60
|5
|Манчестер Юнайтед
|30
|58
|6
|Челси
|30
|57
|7
|Вулверхэмптон
|30
|44
|8
|Уотфорд
|30
|43
|9
|Вест Хэм Юнайтед
|31
|42
|10
|Лестер Сити
|31
|41
|11
|Эвертон
|31
|40
|12
|Борнмут
|31
|38
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|31
|35
|14
|Кристал Пэлас
|30
|33
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|29
|33
|16
|Саутгемптон
|30
|30
|17
|Бернли
|31
|30
|18
|Кардифф Сити
|30
|28
|19
|Фулхэм
|31
|17
|20
|Хаддерсфилд Таун
|31
|14