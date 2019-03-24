"Манчестер Юнайтед" стал очередным претендентом на Хадсона-Одои

"Манчестер Юнайтед" проявляет интерес к нападающему "Челси" Каллуму Хадсону-Одои, сообщает Daily Mail.

По сведениям издания, манкунианцы намерены приобрести футболиста в летнее трансферное окно. "Челси" оценивает форварда не менее, чем в 40 миллионов евро. Контракт игрока с лондонцами истекает летом 2020 года.

Ранее сообщалось, что Хадсоном-Одои также интересуются ПСЖ, дортмундская "Боруссия" и "Ливерпуль".

В нынешнем сезоне 18-летний Хадсон-Одои провел за "Челси" 24 матча во всех турнирах, забил шесть голов и отдал шесть результативных передач.

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