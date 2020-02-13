"Манчестер Юнайтед" стал очередным претендентом на Мбаппе

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"Манчестер Юнайтед" стал очередным претендентом на Мбаппе

"Манчестер Юнайтед" хочет купить нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе, сообщает El Desmarque.

По сведениям издания, представители английского клуба связывались с футболистом и сделали ему предложение. Также форвардом интересуются "Реал", "Ювентус" и "Ливерпуль".

Ранее сообщалось, что ПСЖ не хочет расставаться с форвардом и намерен продлить с ним контракт, который истекает летом 2022 года.

В нынешнем сезоне 21-летний Мбаппе провел 28 матчей за парижан во всех турнирах, забил 24 гола и отдал 14 результативных передач.

Не пропустите: Перес разработал план трансфера Мбаппе. | http://soccernews.ru
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