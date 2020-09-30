"Манчестер Юнайтед" стал очередным претендентом на Йовича
"Манчестер Юнайтед" проявляет интерес к сербскому нападающему мадридского "Реала" Луке Йовичу, сообщает AS.
По сведениям издания, английский клуб намерен арендовать футболиста до закрытия трансферного окна. Манкунианцы рассматривают Йовича как менее дорогую альтернативу уругвайцу Эдинсону Кавани.
Ранее сообщалось, что Йовичем интересуются "Рома", "Милан", "Интер", "Лестер" и его бывший клуб "Айнтрахт".
22-летний Йович выступает за "Реал" с 2019 года. Всего он провел за королевский клуб 28 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.
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|Команда
|М
|О
|1
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|27
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|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18