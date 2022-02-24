"Манчестер Юнайтед" стал четвёртой командой, забившей 500 голов в Кубке / Лиге Чемпионов

Фото твиттер "Манчестер Юнайтед"

Вингер "Манчестер Юнайтед" Энтони Эланга стал автором 500-го мяча своей команды в рамках Кубка / Лиги Чемпионов.

Юбилейный гол был забит в первом гостевом матче 1/8 финала ЛЧ против мадридского "Атлетико" (1:1).

Как сообщает Opta, "красные дьяволы" стали четвёртым клубом в истории турнира, отличившимся 500 раз.

Ранее подобное удавалось только "Барселоне" (624), "Баварии" (760) и мадридскому "Реалу" (1001).

Не пропустите: Роналду накричал на Де Хеа во время матча "Атлетико" - "Манчестер Юнайтед". | http://soccernews.ru