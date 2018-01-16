"Манчестер Юнайтед" – "Сток Сити" - 3:0 (обзор)

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"Манчестер Юнайтед" – "Сток Сити" - 3:0 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор матча 23-го тура АПЛ между "Манчестер Юнайтед" и "Сток Сити".

Не пропустите: Легкая прогулка "красных дьяволов": "Манчестер Юнайтед" разгромил "Сток Сити". | http://soccernews.ru

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Легкая прогулка "красных дьяволов": "Манчестер Юнайтед" разгромил "Сток Сити"

Легкая прогулка "красных дьяволов": "Манчестер Юнайтед" разгромил "Сток Сити"

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 23 62
2 Манчестер Юнайтед 22 47
3 Ливерпуль 23 47
4 Челси 23 47
5 Тоттенхэм 23 44
6 Арсенал Лондон 23 39
7 Бернли 23 34
8 Лестер Сити 23 31
9 Эвертон 23 27
10 Уотфорд 23 26
11 Вест Хэм Юнайтед 23 25
12 Кристал Пэлас 23 25
13 Борнмут 23 24
14 Хаддерсфилд Таун 23 24
15 Ньюкасл Юнайтед 23 23
16 Брайтон & Хоув Альбион 23 23
17 Саутгемптон 23 21
18 Сток Сити 22 20
19 Вест Бромвич Альбион 23 19
20 Суонси Сити 23 17
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