"Манчестер Юнайтед" сыграет в полуфинале Кубка Лиги

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"Манчестер Юнайтед" сыграет в полуфинале Кубка ЛигиОпределился последний полуфиналист Кубка Английской Лиги. Им стал "Манчестер Юнайтед", который одержал победу над "Эвертоном" 2:0. Однако, подопечным Сульшера только в концовке удалось вырвать путевку в 1/2 финала.

"Эвертон" - "Манчестер Юнайтед" 0:2 (0:0)

Голы: Кавани, 88 - 0:1, Марсьяль, 90+6 - 0:2

"Эвертон": Ольсен, Коулмэн, Годфри, Мина, Кин, Ивоби, Сигурдссон, Дукуре (Тосун, 89), Андре Гомеш (Дэвис, 58), Кэлверт-Льюин, Ришарлисон (Бернард, 56).

"Манчестер Юнайтед": Хендерсон, Теллес (Шоу, 84), Байи, Магуайр, Туанзебе, Погба, Матич, Бруну Фернандеш, ван де Бек (Марсьяль, 67), Кавани, Гринвуд (Рэшфорд, 67).

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