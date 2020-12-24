"Манчестер Юнайтед" сыграет в полуфинале Кубка Лиги

Определился последний полуфиналист Кубка Английской Лиги. Им стал "Манчестер Юнайтед", который одержал победу над "Эвертоном" 2:0. Однако, подопечным Сульшера только в концовке удалось вырвать путевку в 1/2 финала.

"Эвертон" - "Манчестер Юнайтед" 0:2 (0:0)

Голы: Кавани, 88 - 0:1, Марсьяль, 90+6 - 0:2

"Эвертон": Ольсен, Коулмэн, Годфри, Мина, Кин, Ивоби, Сигурдссон, Дукуре (Тосун, 89), Андре Гомеш (Дэвис, 58), Кэлверт-Льюин, Ришарлисон (Бернард, 56).