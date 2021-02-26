"Манчестер Юнайтед" сыграл вничью с "Реал Сосьедад"
На стадионе "Олд Траффорд" в рамках 1/16 финала Лиги Европы встречались "Манчестер Юнайтед" и "Реал Сосьедад". Хозяева подошли к этому матчу имея в активе гостевую победу с разгромным счетом 4:0. Таким образом, испанцам было трудно всерьез рассчитывать на успех двухматчевого противостояния. Ответная игра, как оказалось, была только формальностью. Этого могло не случится, если бы гости на 14 минуте реализовали пенальти. Однако Ойарсабальне забил с точки. Матч в итоге завершился с нулями на табло.
"Манчестер Юнайтед" - "Реал Сосьедад" 0:0 (0:0)
4:0 по итогам двух матчей.
Нереализованный пенальти: Ойарсабаль, 14
"Манчестер Юнайтед": Хендерсон, Байи, Уан-Биссака (Уильямс, 46), Теллес, Линделеф, Фред (Туанзебе, 46), Бруну Фернандеш (Рэшфорд, 46), Матич, Джеймс (Диалло, 59), Марсьяль, Гринвуд (Шортайр, 76).
"Реал Сосьедад": Ремиро, Муньос, Горосабель (Баутиста, 46), Саньян, Субельдия, Гевара (Гуриди, 72), Мерино, Янузай (Меркеланс, 66), Субименди, Ойарсабаль (Барренечеа, 46), Исак (Порту, 46).
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