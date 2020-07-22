"Манчестер Юнайтед" сыграл вничью с "Вест Хэмом" и вышел на третье место АПЛ

В рамках 37-го тура АПЛ "Манчестер Юнайтед" сыграл вничью с "Вест Хэмом".

"Красные дьяволы" вышли на третье место в чемпионате, однако у "Челси", у которого такое же количеств очков, есть игра в запасе.

"Манчестер Юнайтед" - "Вест Хэм" 1:1

Голы: Антонио (пен), 45 - 0:1, Гринвуд, 51 - 1:1

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Магуайр, Линделеф, Уильямс, Фосу-Менса (Уан-Биссака, 46), Матич, Погба, Бруну Фернандеш, Марсьяль, Рэшфорд (Игало, 85), Гринвуд.

"Вест Хэм": Фабианьски, Огбонна, Диоп, Крессуэлл (Масуаку, 75), Джонсон, Форнальс, Райс, Антонио (Аллер, 78), Соучек, Боуэн (Ярмоленко, 90), Нобл.

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