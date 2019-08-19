"Манчестер Юнайтед" сыграл вничью с "Вулверхэмптоном"

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"Манчестер Юнайтед" сыграл вничью с "Вулверхэмптоном"

В заключительном матче 2-го тура АПЛ "Манчестер Юнайтед" не смог обыграть "Вулверхэмптон".

"Вулверхэмптон" - "Манчестер Юнайтед" 1:1

Голы: Мартиаль, 27 - 0:1, Рубен Невеш, 55 - 1:1

"Вулверхэмптон": Руй Патрисиу, Кастро, Боли, Беннетт, Доэрти (Траоре, 46), Рубен Невеш, Дендонкер, Моутинью, Коуди, Хименес (Кутроне, 90), Диогу Жота (Нету, 86).

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Линделеф, Магуайр, Уан-Биссака, Шоу, Джеймс (Гринвуд, 89), Погба, Лингард (Мата, 81), Мактомини, Мартиаль, Рэшфорд (Перейра, 89).

Предупреждения: Джеймс (24), Рубен Невеш (51), Беннетт (67), Уан-Биссака (84).

На 68-й минуте Погба не реализовал пенальти (вратарь).

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