"Манчестер Юнайтед" сыграл вничью с "Вулверхэмптоном"
В заключительном матче 2-го тура АПЛ "Манчестер Юнайтед" не смог обыграть "Вулверхэмптон".
"Вулверхэмптон" - "Манчестер Юнайтед" 1:1
Голы: Мартиаль, 27 - 0:1, Рубен Невеш, 55 - 1:1
"Вулверхэмптон": Руй Патрисиу, Кастро, Боли, Беннетт, Доэрти (Траоре, 46), Рубен Невеш, Дендонкер, Моутинью, Коуди, Хименес (Кутроне, 90), Диогу Жота (Нету, 86).
"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Линделеф, Магуайр, Уан-Биссака, Шоу, Джеймс (Гринвуд, 89), Погба, Лингард (Мата, 81), Мактомини, Мартиаль, Рэшфорд (Перейра, 89).
Предупреждения: Джеймс (24), Рубен Невеш (51), Беннетт (67), Уан-Биссака (84).
На 68-й минуте Погба не реализовал пенальти (вратарь).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|2
|6
|2
|Арсенал Лондон
|2
|6
|3
|Манчестер Сити
|2
|4
|4
|Манчестер Юнайтед
|2
|4
|5
|Брайтон & Хоув Альбион
|2
|4
|6
|Тоттенхэм
|2
|4
|7
|Борнмут
|2
|4
|8
|Шеффилд Юнайтед
|2
|4
|9
|Эвертон
|2
|4
|10
|Бернли
|2
|3
|11
|Норвич Сити
|2
|3
|12
|Лестер Сити
|2
|2
|13
|Вулверхэмптон
|2
|2
|14
|Кристал Пэлас
|2
|1
|15
|Челси
|2
|1
|16
|Вест Хэм Юнайтед
|2
|1
|17
|Астон Вилла
|2
|0
|18
|Ньюкасл Юнайтед
|2
|0
|19
|Саутгемптон
|2
|0
|20
|Уотфорд
|2
|0