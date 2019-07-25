"Манчестер Юнайтед" теряет Байи

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"Манчестер Юнайтед" теряет Байи

Центральный защитник "Манчестер Юнайтед" Эрик Байи получил травму во время матча Международного Кубка Чемпионов против "Тоттенхэма".

Характер повреждения пока неизвестен, но футболист не смог самостоятельно покинуть поле, а через время был замечен с костылями.

В ближайшее время 25-летний ивуариец пройдёт медицинское обследование, которое определит сроки его восстановления.

В прошлом сезоне Байи сыграл за "МЮ" всего 18 матчей, результативными действиями не отличался.

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