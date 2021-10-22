"Манчестер Юнайтед" теряет Бруну Фернандеша

Фото инстаграм Бруну Фернандеша

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш испытывает проблемы со здоровьем, утверждает The Sun.

По сведениям издания, 27-летний футболист сильно хромал на тренировке, состоявшейся в четверг.

Пока неизвестно, сыграет ли португальский хавбек против "Ливерпуля" в ближайшее воскресенье.

В текущем сезоне Фернандеш провёл за "МЮ" 12 матчей, в которых забил 4 гола и сделал 6 ассистов.

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