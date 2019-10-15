"Манчестер Юнайтед" теряет Де Хеа

Теги манчестер юнайтедиспаниядавид де хеатравмы

"Манчестер Юнайтед" теряет Де Хеа

Вратарь "Манчестер Юнайтед" Давид Де Хеа травмировался во время матча квалификации Евро-2020 между сборными Швеции и Испании (1:1).

Во втором тайме футболист получил мышечное повреждение и был заменён на Кепу Аррисабалагу.

Сроки восстановления 28-летнего голкипера будут определены после прохождения медицинского обследования.

Напомним, что уже в воскресенье "МЮ" предстоит сыграть с лидером АПЛ "Ливерпулем".

В текущем сезоне Де Хеа сыграл за "красных дьяволов" 9 матчей и пропустил 8 голов.

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