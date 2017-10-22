"Манчестер Юнайтед" теряет Джонса

Защитник "Манчестер Юнайтед" Фил Джонс травмировался в игре с "Хаддерсфилдом" (1:2), сообщает Sky Sports.

По информации ресурса, в ближайшее время игрок пройдет медобследование. Напомним, что Джонс покинул поле на 24-й минуте матча.

Отметим, что Джонс не пропустил ни одной игры "МЮ" в этом сезоне АПЛ.

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