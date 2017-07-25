"Манчестер Юнайтед" теряет Эрреру

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Андер Эррера травмировался в ходе матча Международного кубка чемпионов против мадридского "Реала".

Предположительно, у испанца проблемы с рёбрами. Степень серьёзности повреждения и сроки восстановления футболиста станут известны после прохождения медобследования.

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