"Манчестер Юнайтед" теряет Эрреру

Испанский полузащитник "Манчестер Юнайтед" Андер Эррера выбыл из строя из-за травмы.

Футболист получил повреждение задней поверхности бедра в первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Севильи" и был заменен в начале поединка.

В ближайшее время хавбек пройдет медицинское обследование, которое и определит сроки его восстановления.

В этом сезоне 28-летний Эррера провел за "МЮ" 30 матчей и забил 1 гол.

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