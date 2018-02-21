"Манчестер Юнайтед" теряет Эрреру

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"Манчестер Юнайтед" теряет Эрреру

Испанский полузащитник "Манчестер Юнайтед" Андер Эррера выбыл из строя из-за травмы.

Футболист получил повреждение задней поверхности бедра в первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Севильи" и был заменен в начале поединка.

В ближайшее время хавбек пройдет медицинское обследование, которое и определит сроки его восстановления.

В этом сезоне 28-летний Эррера провел за "МЮ" 30 матчей и забил 1 гол.

Не пропустите: "Манчестер Юнайтед" выиграл всего один из шести последних матчей в плей-офф Лиги Чемпионов. | http://soccernews.ru

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