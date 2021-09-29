"Манчестер Юнайтед" теряет еще одного основного защитника перед матчем с "Вильярреалом"

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"Манчестер Юнайтед" теряет еще одного основного защитника перед матчем с "Вильярреалом"Фото: инстаграм Уан-Биссаки/Автор неизвестен

Защитник "Манчестер Юнайтед" Аарон Уан-Биссака пропустит два матча группового этапа Лиги чемпионов.

Английский игрок дисквалифицирован за удаление в игре первого тура группового этапа Лиги чемпионов против "Янг Бойз", в котором "МЮ" уступил со счетом 1:2.

Из-за этого основной защитник "красных дьяволов" пропустит матч с "Вильярреалом", который пройдет сегодня в 22:00 (мск), а также не примет участие в игре с "Аталантой" 20 октября.

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