"Манчестер Юнайтед" теряет еще одного основного защитника перед матчем с "Вильярреалом"
Фото: инстаграм Уан-Биссаки/Автор неизвестен
Защитник "Манчестер Юнайтед" Аарон Уан-Биссака пропустит два матча группового этапа Лиги чемпионов.
Английский игрок дисквалифицирован за удаление в игре первого тура группового этапа Лиги чемпионов против "Янг Бойз", в котором "МЮ" уступил со счетом 1:2.
Из-за этого основной защитник "красных дьяволов" пропустит матч с "Вильярреалом", который пройдет сегодня в 22:00 (мск), а также не примет участие в игре с "Аталантой" 20 октября.
Также не пропустите: Фердинанд о том, что Месси лег под стенку: "Это неуважение". | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
"Локомотив" отреагировал на слухи о возможном приглашении Тедеско на пост тренера
-
Доннарумма поддерживает контакты с "Ювентусом"
-
"Палмейрас" вышел в финал Кубка Либертадорес 2-й раз кряду
-
Месси - лидер по голам клубам АПЛ в Лиге Чемпионов. Аргентинец опережает остальных почти в три раза
-
Главные новости дня: 28 сентября
Лента новостей
-
Модрич подарил футболку с автографом внуку тренера "Шерифа" Юрия Вернидуба
-
"Зенит" вырвал победу у "Мальме" в матче Юношеской Лиги УЕФА
-
Анчелотти назвал причину поражения от "Шерифа"
-
Клаудиньо поделился мнением о силе РПЛ
-
Тони Кроос рассказал, почему всю карьеру играет в одних бутсах
-
Молодой защитник "Барселоны" перенес операцию
-
"Манчестер Юнайтед" теряет еще одного основного защитника перед матчем с "Вильярреалом"
-
1
Фердинанд о том, что Месси лег под стенку: "Это неуважение"
-
Пеле рассказал о своем восстановлении
-
"Барселона" близка к продлению контракта с Фати
-
"Локомотив" отреагировал на слухи о возможном приглашении Тедеско на пост тренера
-
Доннарумма поддерживает контакты с "Ювентусом"
-
"Реал" нацелился на Орье
-
Клаудиньо рассказал, какое прозвище получил от Дзюбы
-
Четыре футболиста "Челси" не сыграют против "Ювентуса"
-
Бонуччи рассказал о влиянии Роналду на "Ювентус"
-
Сёмин отреагировал на победу "Шерифа" над "Реалом"
-
Клаудиньо рассказал о своих мечтах
-
Кунде высказался о несостоявшемся переходе в "Челси"
-
"Эти победы из-за отмены лимита": Селюк прокомментировал победу "Шерифа" над "Реалом"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18