"Манчестер Юнайтед" теряет Феллаини

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"Манчестер Юнайтед" теряет Феллаини

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Маруан Феллаини травмировался в матче 25-го тура АПЛ против "Тоттенхэма".

30-летний бельгиец вышел на замену на 63-й минуте игры, однако уже спустя 7 минут покинул поле из-за повреждения колена.

"Я думаю, что мне не повезло с Феллаини. Я хотел добавить немного динамики в игру команды. Но через несколько минут он получил повреждение. Это всё та же травма. Боковые связки. Я не думаю, что это большая, серьёзная проблема, но он что-то почувствовал и сказал мне, что не может продолжать" - сказал главный тренер "красных дьяволов" Жозе Моуринью.

В этом сезоне Феллаини сыграл за "МЮ" 16 матчей и забил 4 гола. | http://soccernews.ru

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