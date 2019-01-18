"Манчестер Юнайтед" теряет Феллаини

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"Манчестер Юнайтед" теряет Феллаини

"Манчестер Юнайтед" потерял из-за травмы своего полузащитника Маруана Феллаини, сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, бельгийский хавбек получил повреждение икроножной мышцы. Сроки восстановления футболиста составят около месяца.

Таким образом, 31-летний игрок пропустит матчи АПЛ против "Брайтона", "Бернли", "Лестера" и "Фулхэма", игру Кубка Англии с "Арсеналом", а также первый поединок 1/8 финала Лиги Чемпионов против ПСЖ.

В текущем сезоне Феллаини сыграл за "МЮ" 21 матч во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 2 ассиста.

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