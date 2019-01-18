"Манчестер Юнайтед" теряет Феллаини
"Манчестер Юнайтед" потерял из-за травмы своего полузащитника Маруана Феллаини, сообщает Sky Sports.
По сведениям издания, бельгийский хавбек получил повреждение икроножной мышцы. Сроки восстановления футболиста составят около месяца.
Таким образом, 31-летний игрок пропустит матчи АПЛ против "Брайтона", "Бернли", "Лестера" и "Фулхэма", игру Кубка Англии с "Арсеналом", а также первый поединок 1/8 финала Лиги Чемпионов против ПСЖ.
В текущем сезоне Феллаини сыграл за "МЮ" 21 матч во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 2 ассиста.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|22
|57
|2
|Манчестер Сити
|22
|53
|3
|Тоттенхэм
|22
|48
|4
|Челси
|22
|47
|5
|Арсенал Лондон
|22
|41
|6
|Манчестер Юнайтед
|22
|41
|7
|Уотфорд
|22
|32
|8
|Лестер Сити
|22
|31
|9
|Вест Хэм Юнайтед
|22
|31
|10
|Эвертон
|22
|30
|11
|Вулверхэмптон
|22
|29
|12
|Борнмут
|22
|27
|13
|Брайтон & Хоув Альбион
|22
|26
|14
|Кристал Пэлас
|22
|22
|15
|Бернли
|22
|21
|16
|Саутгемптон
|22
|19
|17
|Кардифф Сити
|22
|19
|18
|Ньюкасл Юнайтед
|22
|18
|19
|Фулхэм
|22
|14
|20
|Хаддерсфилд Таун
|22
|11