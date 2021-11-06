"Манчестер Юнайтед" теряет Кавани

Фото твиттер Эдинсона Кавани

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Эдинсон Кавани выбыл из строя на неопределённый срок.

По информации журналиста Родриго Романо, у 34-летнего футболиста возникли проблемы с ахилловым сухожилием.

Из-за повреждения звёздный форвард пропустит сегодняшнее дерби с "Манчестер Сити", а также ноябрьские матчи сборной Уругвая в квалификации ЧМ-2022.

В текущем сезоне Кавани провёл за "МЮ" 8 игр и забил 1 гол. Его контракт с клубом истекает 30 июня следующего года.

Не пропустите: "Барселона" нашла замену для Агуэро. | http://soccernews.ru