"Манчестер Юнайтед" теряет Кавани

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"Манчестер Юнайтед" теряет Кавани

Фото твиттер Эдинсона Кавани

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Эдинсон Кавани выбыл из строя на неопределённый срок.

По информации журналиста Родриго Романо, у 34-летнего футболиста возникли проблемы с ахилловым сухожилием.

Из-за повреждения звёздный форвард пропустит сегодняшнее дерби с "Манчестер Сити", а также ноябрьские матчи сборной Уругвая в квалификации ЧМ-2022.

В текущем сезоне Кавани провёл за "МЮ" 8 игр и забил 1 гол. Его контракт с клубом истекает 30 июня следующего года.

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