"Манчестер Юнайтед" теряет Кавани

Теги манчестер юнайтедэдинсон кавани травмы

"Манчестер Юнайтед" теряет Кавани

Фото твиттер Эдинсона Кавани

Форвард "Манчестер Юнайтед" Эдинсон Кавани выбыл из строя из-за травмы.

Как сообщает пресс-служба "красных дьяволов", у 34-летнего футболиста возникли проблемы с пахом.

Уругваец получил повреждение на тренировке. Сроки его восстановления неизвестны.

В текущем сезоне Кавани сыграл за "МЮ" 15 матчей, забил 2 гола и сделал 1 ассист. Его контракт с клубом истекает летом.

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