"Манчестер Юнайтед" теряет Лукаку

Форвард "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку выбыл из строя из-за травмы, сообщает официальный твиттер клуба.

25-летний бельгиец получил повреждение на вчерашней тренировке "красных дьяволов". Сроки восстановления нападающего пока неизвестны и будут определены по итогам углублённого медобследования.

В текущем сезоне Лукаку сыграл за "МЮ" 14 матчей и забил 4 гола.

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